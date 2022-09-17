В районі села Урзуф вперше за час повномасштабної війни було чути вибухи.

У захопленому Маріуполі зафіксували рух колони російських танків у напрямку Донецька.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Нова військова активність. Вперше сьогодні колона з 15 танків з позначкою "даров смерті" поїхала в бік Донецька", – написав він.

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За словами Андрющенка, також помічено важку техніку, яку росіяни розставили містом, а саме – на Лівобережжі та неподалік Азовсталі.

Крім цього, за інформацію радника мера, в районі села Урзуф два дні поспіль чутно звуки роботи важкої артилерії зі сторони ворога.

Вчора, 16 вересня, місцеві чули звуки "прильотів" – вперше з лютого.

"Вперше з початку війни під с. Урзуф близько 19:00 звук "прильотів". Подробиці з’ясовуємо, але це точно гарна новина", - додав Андрющенко.

Як писав УНІАН, напередодні в районі хутора Бабах-Тарама біля села Урзуф цілий день фіксували роботу ворожої артилерії в бік умовної лінії фронту по Запорізькій області.

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