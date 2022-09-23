Такі заяви відтягують час перемоги, і це продемонструвала ситуація у Білогорівці.

В Міністерстві оборони України попередили про негативні наслідки в разі передчасного поширення інформації про звільнення від російських окупантів тих чи інших населених пунктів.

Як зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, такі заяви відтягують час перемоги, і це продемонструвала ситуація у Білогорівці.

"Люди, які не можуть опанувати себе і поспіхом оголошують "Яблунівка наша" до того, як це буде оголошено офіційними джерелами, відтягують час нашої перемоги. Нещодавно відтягнули час перемоги через поспішне повідомлення про звільнення Білогорівки. Після цього повідомлення ворог вгатив по ній з усією рашистською ненавистю", – заявила вона.

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Заступниця міністра наголосила, що ворог активно використовує пропагандистський ефект – росіянам важливо влучити саме у ті об‘єкти, якими Україна хизувалась.

"Важливо дочекатись поки у звільненому населеному пункті ЗСУ закріпляться та проведуть стабілізаційні заходи, а вже потім повідомляти "Яблунівка наша", – додала вона.

Звільнення Білогорівки

Як писав УНІАН, під час повномасштабного вторгнення Росії Білогорівка у Лисичанській міській громаді Сєвєродонецького району Луганської області зазнавала численних обстрілів з боку окупантів.

7 травня росіяни завдали удару по місцевій школі, у підвалах якої переховувалися мирні мешканці. Внаслідок цього було поранено 7 осіб, евакуйовано 30, а близько 60, що залишилися під уламками, загинули.

Поблизу цього населеного пункту російські загарбники наводили понтонні переправи через Сіверський Донець, які згодом знищували українські захисники разом із технікою ворога.

В середині липня росіяни активно намагалася захопити селище, сповіщали про запеклі бої та активні обстріли.

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, з 19 вересня Білогорівка повністю знаходиться під контролем захисників України. Він зауважив, що до цього були моменти, коли в Білогорівку заходили російські окупанти.

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