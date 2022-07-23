Обстріл території порту Одеси відбувся менш ніж за добу після досягнутих у Стамбулі домовленостей щодо експорту українського зерна.

Президент Володимир Зеленський коментуючи ракетний удар Росії по морському порту Одеси заявив, що Москва знайде шляхи, щоб не виконувати домовленість щодо експорту зерна з України.

Про це він сказав на зустрічі з делегацією Палати представників Конгресу США, йдеться в повідомленні Офісу президента.

Глава держави наголосив, що обстріл території порту Одеси відбувся менш ніж за добу після досягнутих у Стамбулі домовленостей щодо експорту українського зерна.

"Це свідчить лише про одне: хоч би що говорила й обіцяла Росія, вона знаходитиме шляхи, як це не виконувати. Геополітично, зброєю, криваво або ні, але в неї є декілька векторів, як вона завжди діє", - заявив Зеленський.

Удар по Одеському порту: що відомо

Вранці 23 липня російські війська атакували Одесу чотирма ракетами. Повідомлялося про влучання в Одеський морський торговельний порт.

Коли російські ракети атакували Одеський морський порт, там чекало на відправлення зерно. Представник командування Повітряних Сил Юрій Гнат в ефірі телемарафону підтвердив, що росіяни потрапили саме туди, де воно знаходилося.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що ракетний обстріл порту Одеси - це плювок президента Російської Федерації Володимира Путіна в обличчя президенту Туреччини Реджепу Ердогану і генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу.

Там закликали ООН і Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов'язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору.

Через кілька годин після атаки РФ на Одеський морський порт, де чекало на відправлення зерно, в ООН відреагували на злочин росіян. Генсек ООН Антоніу Гутерреш "беззастережно засудив удари, завдані по українському порту Одеса". Але він вкотре не назвав Росію відповідальною за ракетний удар і порушення домовленостей.

Домовленість про експорт зерна з України: деталі

22 липня в Стамбулі було підписано угоду про розблокування трьох українських портів - "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" - для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною.

Термін дії угоди становить 120 днів з можливістю продовження. Українські та російські військові схвалили маршрути вивезення. Військового супроводу вантажів не передбачено. Судна, які йдуть в Україну будуть оглядати на предмет наявності озброєння, задіяно й представників РФ.

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