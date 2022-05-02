Правоохоронці зірвали плани Росії дестабілізувати ситуацію в Одесі на річницю трагедії 2 травня.

В Одеській області затримали 12 диверсантів.

Про це повідомили в прес-службі Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що зараз особлива увага приділяється Одеській області, оскільки ворог не залишає планів захопити регіон.

Напередодні 2 травня працівники ДБР спільно зі співробітниками Нацполіції провели масштабну спецоперацію з виявлення організаторів і виконавців можливих диверсій і провокацій в річницю трагедії.

Були перевірені десятки людей з криміналітету і можливі колаборанти, які могли під керівництвом спецслужб Росії дестабілізувати ситуацію в регіоні.

У результаті працівники ДБР виявили і затримали 12 осіб, обґрунтовано підозрюваних у підготовці диверсій, протестів і заколотів в Одеській області. Також, за оперативною інформацією, затримані працювали над підбурюванням одеситів до масових заворушень.

У диверсантів працівники бюро виявили арсенал зброї та вибухівки. Велика кількість автоматів, кулеметів, гранат, пістолетів і патронів до них зберігалася в приватному будинку одного із затриманих. Крім того, у заколотників були виявлені прапори з комуністичною символікою, медалі, антиукраїнські книги та агітаційні брошури.

За задумом ворога, вони повинні були реалізувати свій злочинний план на річницю трагічних подій – 2 травня.

Слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України). Усіх підозрюваних передали Службі безпеки України для подальших процесуальних дій.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі запроваджено комендантську годину з 22:00 неділі, 1 травня, до 05:00 вівторка, 3 травня.

2 травня 2014 року в Одесі відбулися масові заворушення, що призвели до смерті майже 50 людей. Щорічно в цей день багато людей відвідують знакові місця, щоб вшанувати пам'ять загиблих, але також в цей день в Одесі часто бувають провокації.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року проукраїнські активісти мали намір в Одесі провести марш "За єдність України". Вони хотіли пройти від Соборної площі до парку ім. Тараса Шевченка. Але їм завадили представники антимайдану, колона яких перегородила рух учасникам маршу. В результаті почалися масові заворушення за участю проросійських і проукраїнських активістів.

Це призвело до зіткнення в центрі міста (на Грецькій площі), де були застрелені 6 осіб, зокрема, проукраїнські активісти. Потім прихильники незалежності України прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко антимайдану. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок – через вогонь, дим, падіння з вікон палаючої будівлі загинули ще 42 людини.

Постраждали того дня понад 200 осіб.