Керівник ДРГ брехав начальству в Москві, зазначив радник керівника Офісу президента.

Ворожа диверсійно-розвідувальна група, яка планувала збити пасажирський літак над територією Білорусі чи Росії, "погоріла" на підготовці псевдонападу на пост територіальної оборони.

Диверсанти хотіли зняти постановочний ролик про напад на пост тероборони, шукали акторів і "погоріли" на цьому, розповів радник очільника Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

За його словами, керівник диверсантів брехав начальству в Москві - реально на пост тероборони нападати не хотіли, бо це загроза, а шукали підставних осіб, щоб зобразити злочин.

"…І вони хотіли розіграти та зняти ролик про те, що вони нібито вбивають і переслати начальству як звіт про виконану роботу та отримати гонорари. Вони шукали акторів та на цьому погоріли", - зазначив співбесідник.

Раніше стало відомо, що Служба безпеки України знешкодила ворожу ДРГ, яка планувала збити пасажирський літак над територією Росії чи Білорусі та звинуватити у цьому українську державу.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну 24 лютого рано вранці.

Спочатку ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Чернігів, Харків, Херсон, Львів, Миколаїв, Одесу та Маріуполь. Потім супротивник пішов у наступ на сході нашої країни.

Лише в Маріуполі, за офіційними даними, загинули понад 20 тисяч осіб.

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