Військовим на передовій проводитимуть ротацію: Сирський назвав терміни

Командири повинні відправляти військових на позиції терміном до 2 місяців з обов'язковою заміною після закінчення цього періоду.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ щодо обов’язкової ротації військових, які виконують завдання на передовій.

"... Підписав наказ щодо обов’язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї", - оголосив Сирський.

Він зазначив, що командири повинні забезпечити умови для перебування військових на позиціях до 2 місяців із обов’язковою заміною (ротацією), яка має бути проведена у строк не пізніше одного місяця.

"Ротації наших воїнів повинні плануватися завчасно, з урахуванням обстановки, характеру бойових дій та наявних сил і засобів", - висловився головком.

Також наказом визначено обов’язкові вимоги:

проходження медичного огляду та надання часу на відпочинок військовим, які завершили виконання бойових завдань;

своєчасне забезпечення (поповнення запасів) боєприпасами та продовольством військових, які виконують бойові (спеціальні) завдання на позиціях.

Сирський пообіцяв, що дотримання вимог наказу жорстко контролюватиметься, а за порушення настане невідворотне покарання відповідно до законодавства та статутів ЗСУ.

"Своєчасна ротація – це не лише питання організації служби, це питання збереження життя наших воїнів і стійкості оборони", - прокоментував головком і додав, що наказ обов’язковий до виконання для всіх підрозділів, які виконують бойові завдання на передньому краї.

Проблеми з ротацією

У квітні навколо 14-ї окремої механізованої бригади ім. князя Романа Великого спалахнув гучний скандал через критичне виснаження та відсутність забезпечення бійців на передових позиціях.

24 квітня новопризначений командир бригади Тарас Максімов вийшов на прямий відеозв'язок із військовими, пообіцяв провести ротацію та надав свій прямий номер телефону для вирішення екстрених питань.

27 квітня військовий омбудсмен Ольга Решетилова визнала, що її відомству було відомо про складну ситуацію бійців 14 бригади. Вона сказала, що їхню проблему намагалися вирішити по-тихому вже з новим командиром.

