Скандал з харчуванням бійців 14 бригади: Генштаб заявив про звільнення двох командирів

У відомстві наголосили, що попереднє командування 14 омбр приховувало реальний стан справ.

Командира 14-ї окремої механізованої бригади усунули з посади після розголосу щодо перебоїв у забезпеченні продовольством. Також звільнено з посади та призначено з пониженням командира 10 армійського корпусу. Про це стало відомо із повідомлення Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що в умовах, коли систематичні ворожі удари по переправах через річку Оскіл суттєво ускладнили логістичне забезпечення підрозділів Сил оборони в районі Куп’янська, "особлива увага приділяється забезпеченню наших військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї".

"Командуванням вживаються заходи щодо посилення протиповітряної оборони та протидронового захисту на цьому напрямку. Здійснюється нарощення системи радіоелектронної боротьби", - зазначили у Генштабі.

Відео дня

Тим часом, наголосили у відомстві, попереднє командування 14 омбр приховувало реальний стан справ, "було втрачено певну кількість позицій та допущено низку прорахунків щодо забезпечення військовослужбовців". Генштаб підтвердив, що було виявлено проблему з постачанням продовольства на одну з позицій бригади.

"З метою виправлення ситуації прийнято низку кадрових рішень. Зокрема, усунуто з посади командира 14 омбр, звільнено з посади та призначено з пониженням командира 10 армійського корпусу", - йдеться у повідомленні.

Новим командиром 14 омбр призначили полковника Тараса Максімова, а 10 армійський корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов.

"За результатами виявлених порушень після прийняття посад новопризначеними командирами бригади та корпусу відповідно до рішення головнокомандувача Збройних сил України проводиться розслідування комплексною комісією Сухопутних військ", - розповіли у Генштабі.

Також там пообіцяли, що за результатами службового розслідування щодо посадових осіб 14 омбр "будуть прийняті відповідні управлінські рішення, а матеріали розслідування будуть направлені до правоохоронних органів для надання відповідних правових оцінок".

"Нове командування бригади та корпусу вживає всіх можливих заходів для нормалізації ситуації та налагодження забезпечення військовослужбовців на бойових позиціях", - запевнили у відомстві.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ визначив завдання командувачу угруповання об’єднаних сил генерал-майору Михайлу Драпатому, у чиєму підпорядкуванні перебуває 10 армійській корпус, "щодо проведення перевірки всебічного забезпечення військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї".

"Слід зазначити, що нещодавно на позицію військовослужбовців 14 омбр доставлено черговий вантаж з продовольством. За наявності сприятливих умов, буде здійснена негайна евакуація наших воїнів", - додали у Генштабі.

Скандал із постачанням продовольства для 14 бригади

Як повідомляв раніше УНІАН, напередодні в мережі Threads з'явилася інформація про те, що в 14-й бригаді ЗСУ відбуваються перебої із забезпеченням продовольством на окремих позиціях. У публікації зазначили, що солдатів залишили без їжі та води, а командування не реагує на ситуацію.

У Міноборони відреагували на ситуацію з харчуванням на передовій, зазначивши, що система забезпечення функціонує, а труднощі, що виникають, можуть бути пов'язані з логістичними особливостями в зоні бойових дій. У відомстві пояснили, що доставка продовольства на передові позиції залежить від оперативної обстановки, включаючи безпеку маршрутів та інтенсивність бойових дій.

