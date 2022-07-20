В підрозділах противника відзначається нестача боєприпасів, продуктів харчування та води.

Командування північного флоту РФ проводить профілактичні заходи у зв’язку з дуже низьким рівнем військової дисципліни у підрозділах.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"За наявною інформацією, командування північного флоту Російської Федерації проводить профілактичні заходи у зв’язку з дуже низьким рівнем військової дисципліни у підрозділах, що залучалися та плануються до залучення у бойових діях на території України. Процвітає пияцтво та непокора наказам командирів", - йдеться у повідомленні.

В підрозділах противника відзначається нестача боєприпасів, продуктів харчування та води.

Як повідомляв УНІАН, за даними української розвідки, у військових частинах РФ, які дислокуються поблизу державного кордону з Україною, напередодні відправки до зони бойових дій окупанти виводять техніку з ладу, аби уникнути відправки на війну.

Російське командування кидає військовослужбовців несловянських національностей у найризикованіші атаки, через це серед них росте невдоволення.

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