У підрозділах не можуть провести регламентне обслуговування техніки в бойових умовах, тому ЗРК відправляють на заводи в Росію.

У окупаційних військ виникли проблеми з обслуговуванням систем зенітно-ракетних комплексів С-300.

Як зазначається у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, йдеться саме про модернізовані системи С-300.

"У противника виникли проблеми з логістичним забезпеченням своїх підрозділів. Так, через передчасний вихід з ладу модернізованих зенітних ракетних систем С-300 та неможливість оперативно доставити бойові компоненти і провести регламентне обслуговування техніки в бойових умовах, ЗРК доводиться відправляти на заводи-виробники в Росію", - мовиться у повідомленні.

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С-300 у війні проти України

Впродовж останніх кількох тижнів російські окупанти почали активно використовувати ракети С-300 у прифронтових регіонах через їхню велику кількість та дефіцит високоточної далекобійної зброї.

Підступність таких ракет в тому, що відстань до цілей є невеликою, летять вони доволі швидко по балістичній траєкторії, тому сповіщати про їхнє застосування доволі важко - для цього потрібно точно знати, що противник має намір здійснити такий ракетний обстріл.

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