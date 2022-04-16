Російські окупанти затримують представників кримськотатарського народу в окупованих містах Запорізької та Херсонської областей.

В окупованому Генічеську Херсонської області російські загарбники влаштували катівню на зразок донецької "Ізоляції".

Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила в соціальній мережі Facebook.

Російські окупанти переслідують представників корінного кримськотатарського народу у тимчасово окупованих містах Запорізької та Херсонської областей.

"Учора російські військові зупинили автомобіль, у якому перебувала родина: подружжя Ескендер та Фатіма Фука та їхній син Решат. Після огляду документів батька та сина затримали та відвезли у невідомому напрямку. За попередньою інформацією їх доправлено до училища №17 м. Генічеськ, в якому окупанти облаштували катівню на зразок донецької "Ізоляції", де проводять допити та тортури", - заявила Денісова.

Також у селищі Каланчак Херсонської області російські військові незаконно увірвалися до помешкання Рустема Османова, чоловіка затримали та відвезли до Сімферополя. "За попередньою інформацією, кримського татарина звинувачують у причетності до батальйону імені Номана Челебіджихана", - сказано у повідомленні.

"В окупованому Мелітополі "кадировці" провели незаконний обшук у будинку Длявера Сейтумерова. Вони приїхали на БТРах, розбили вікна, зламали двері та перевернули речі. Сім'я Длявера в цей час перебувала за межами Мелітополя у безпеці", - повідомила Денісова.

Довідка УНІАН. "Ізоляція" - це незаконна в'язниця, створена російською окупаційною владою на території однойменного культурного центру у Донецьку після захоплення міста у 2014 році.

За даними Офісу генпрокурора, у в’язниці в різний час утримували близько 3,5 тис. осіб, з яких 1,6 тис. - це цивільні особи. В "Ізоляції" в'язнів катують і піддають сексуальному насильству.

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