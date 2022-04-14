Щоб задобрити долю та подолати страх смерті, дехто навіть намагається позбутися награбованого.

Під натиском Збройних сил України російські загарбники почуваються приреченими на смерть.

Про це свідчать нові перехоплення розмов окупантів Службою безпеки України.

"Щоб задобрити долю та подолати страх смерті, дехто навіть намагається позбутися награбованого", – розповіли у відомстві.

Зокрема, один із російських окупантів говорив своїй дружині, що дуже хоче вижити на війні в Україні.

"А оскільки бачить, що: "кто много себе здесь чего взял… там деньги, золото, короче… или не выжили, или их ранили", вирішив позбутися награбованого. Та не знайшов нічого кращого, як просто роздати співслуживцям: "Короче, я все …доллары и гривны раздал. Просто ходил... раздавал, сигареты за 100 долларов покупал…", – йдеться у повідомленні.

А тим часом окупанти, розуміючи, що у них є тільки два шляхи – або 200-им, або 300-им – готують передсмертні прохання своїм близьким.

Напередодні в Кремлі вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ визнали, що вони зазнають суттєвих втрат в Україні. Водночас агресор виправдовує відведення військ у Київській та Чернігівській областях (як відомо, проведене з метою перегрупування) не значними втратами Росії в цих регіонах, а "доброю волею".

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