Після перемоги голова обласної адміністрації пропонує знищити всі пам'ятники "небіжчику".

У тимчасово окупованому селищі міського типу Новопсков Старобільського району Луганської області російські загарбники вирішили встановити пам’ятник Леніну.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай на своїй сторінці у Facebook.

"Окупований рашистами Новопсков. Знайшли "небіжчика". Везуть встановлювати. Головне - то ж символи. Назад в минуле", - зазначив він.

Водночас Гайдай додав, що пам’ятник повалити можна ще раз.

"І, напевно, після перемоги, замість кладовищ повалених ленінів - ми їх потрощимо, щоб шансів на повернення на постаменти точно не було", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня прокуратура України відкрила провадження за фактом встановлення в окупованому Генічеську на Херсонщині пам’ятника Леніну та поширення комуністичної символіки. Той пам’ятник було демонтовано в січні 2015 року.

Кримінальне провадження розпочато за фактами поширення та публічного використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів (частина 1 статті 436-1 Кримінального Кодексу України).

Раніше повідомлялося, що під Маріуполем російські окупанти знесли пам'ятник гетьману Сагайдачному.

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