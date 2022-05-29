Відзначається, що на двох кораблях немає бортових номерів й видно сліди пошкоджень.

Три великих російських десантних кораблі проекту 775 знаходяться на 13-му судноремонтному заводі Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі. Всього в російському флоті таких чотири кораблі.

Про це пише видання Крим. Реалія.

Відзначається, що на західному березі Кілен-бухти пришвартовані три десантні кораблі, при цьому два з них без бортових номерів, а третій корабель "Азов" з бортовим номером 151. Крім того, відомо, що на борту одного судна сліди пошкоджень і облізла фарба.

У складі ЧФ РФ всього чотири великих десантних кораблі проекту 775:

"Цезар Куніков" з бортовим номером 158;

"Новочеркаськ" - бортовий номер 142;

"Ямал" - бортовий номер 156;

"Азов" - бортовий номер 151.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Південній бухті окупованого Севастополя на підводні човни проекту "Варшав'янка" Чорноморського флоту Російської Федерації завантажували ракети "Калібр".

При цьому п'ять російських кораблів у Чорному морі продовжують погрожувати завданням ракетних ударів по території України. Частина кораблів через шторм попрямували в укриття біля окупованого Росією Криму.

Вас також можуть зацікавити новини: