На думку Організації Об'єднаних Націй, зараз ядерний конфлікт вийшов "в межі можливого".

В Організації Об'єднаних Націй не виключають, що Росія здатна застосувати ядерну зброю в Україні. ЇЇ використання вважають "в межах можливого".

Таку заяву зробив керівник дирекції з координації надзвичайного гуманітарного сприяння Управління координації гуманітарних питань (УКГП) ООН Рамеш Раджасінгхам під час нещодавнього виступу.

"Перспектива ядерного конфлікту, яка була колись немислимою, тепер знову в межах можливого", — повідомив керівник.

Раджасінгхам також відзначив інші проблеми України через війну. Сюди відносяться зруйновані будинки, лікарні та навчальні заклади, відсутність води, їжі, медикаментів і доступу до електрики, 12 мільйонів переселенців.

Окремо Раджасінгхам виділив подорожчання палива і продуктів харчування в усьому світі. Це теж результат війни, адже були порушені логістичні ланцюжки. Росія як і раніше блокує порти і не дозволяє вивезти українське зерно.

"Все це найбільше б'є по найбіднішим (державам, — УНІАН.), посилюючи страждання і закладаючи паросток подальшої політичної нестабільності і заворушень у всьому світі, з прямим впливом на захист цивільного населення", — підсумував Раджасінгхам.

Загроза ядерного удару: що відомо

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров опосередковано натякнув, що в майбутньому Росія може використати ядерну зброю проти України. А заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв погрожував країнам Заходу ядерною війною.

За словами Володимира Зеленського, загроза ядерного удару існує. Аналогічної позиції дотримуються президент і генеральний директор Національного американського фонду підтримки демократії Деймон Вілсон і екс-заступник начальника Генштабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко. Останній вважає, що Путін готовий до цього кроку, але боїться за себе і власне оточення.

Зараз, згідно з даними української та іноземних розвідок, РФ не готує свої ракети з ядерними боєголовками. США і Британія вже повідомили Росії про рівнозначну відповідь у разі застосування ядерної зброї. Однак в РФ і далі звучать погрози почати ядерну війну.

Вас також можуть зацікавити новини: