На ЗАЕС в спеціальному сухому сховищі зберігається тільки відпрацьоване ядерне паливо.

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" спростувала заяву генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Маріано Гроссі про наявність ядерної зброї на Запорізькій АЕС.

Про це компанія написала в Telegram-каналі.

"На Запорізькій атомній електростанції ні уран, ні плутоній, які можна було б використовувати у військових цілях, не зберігалися і не зберігаються. А зберігаються тепловиділяючі збірки, але це зовсім інша історія, і вона має назву – ядерне паливо. Яке, звичайно ж, є на всіх АЕС світу", - йдеться в повідомленні.

Прес-служба також зазначила, що на ЗАЕС в спеціальному сухому сховищі зберігається відпрацьоване ядерне паливо, яке теж жодним чином не стосується "озвученої нісенітниці".

Ситуація на Запорізькій АЕС:

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також окуповане місто-супутник АЕС Енергодар.

Російські військові заборонили керівникам електростанції виїжджати з міста, навіть у службових справах.

Повідомлялося, що представники російського "Росатому" вимагали щоденних звітів від керівництва Запорізької АЕС про "конфіденційні питання" щодо функціонування атомної електростанції.

При захопленні станції загарбники відключили онлайн-моніторинг, щоб приховати свої дії від МАГАТЕ.

У Європейському Союзі закликають Росію повернути Україні контроль над ЗАЕС.

Під час дискусії з ядерної безпеки в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі Гроссі висловив стурбованість тим, що на ЗАЕС знаходяться ядерні матеріали, зазначивши, що це також є підставою для якнайшвидшого візиту МАГАТЕ на ЗАЕС.

16 травня з'явилася інформація про те, що окупанти маскують сліди своїх обстрілів на Запорізькій АЕС.

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