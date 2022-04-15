На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують нищити ворога.

Військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил протягом поточної доби відбили шість атак російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що на Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують нищити ворога.

"Військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил протягом поточної доби успішно відбили 6 атак ворога і завдали чималих втрат російським окупантам", - мовиться у дописі.

Так,14 квітня українські захисники знищили 4 танки, 6 бронетранспортерів, 4 бойові машини піхоти і одну артилерійську систему противника.

"Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!" - наголосили у ООС.

Як повідомляв УНІАН, Росія не може назбирати солдатів у Північно-Кавказькому регіоні для участі у війні проти України. Основною причиною є небажання населення зазначеного регіону брати участь у бойових діях.

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