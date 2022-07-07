За словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, українська сторона на майданчику G20 вестиме контрпропаганду.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, яким чином Росія може використати майданчик G20, та як на це реагуватиме українська сторона.

Про це Подоляк повідомив в ефірі інформаційного телемарафону, відповідаючи на запитання, якими є очікування української сторони від зустрічі міністрів закордонних справ країн G20, що відбудеться 8 липня, та перед самітом лідерів "Великої двадцятки", запланованим на листопад.

За його словами, потрібно розуміти що такі заходи - це завжди певні майданчики для ведення пропаганди.

"Туди приїде Російська Федерація для того, щоб у своїй такій цинічній манері розповісти про те, що начебто вони ведуть якусь війну, на території суверенної держави, вони це мали право зробити, тобто зайти до нас такою кількістю людей. Не в себе в країні воювати, а саме зайти в Україну. Вони розкажуть про те, що тут нацисти якісь бігають і таке інше. Тобто, Лавров (міністр закордонних справ РФ – УНІАН) це буде використовувати саме для наративів, про які ми вже чули 4,5 місяці", - сказав Подоляк.

Радник керівника ОП додав, що російська сторона хоче використати міжнародний майданчик G20 в своїх інтересах, тому що він охоплює велику кількість країн.

"Росіяни ігноровані по всьому світу, з ними вже серйозно ніхто не спілкується, але вони хочуть використати цей майданчик, бо він широкий. Він набагато ширше ніж Європа чи "євроатлантика", там будуть ще нейтральні країни. І вони (представники РФ - УНІАН) хочуть там розказати про те, що вони мали право зайти і вбивати українців, тому що вважають всіх українців іншим типом людей, яких треба знищувати", - акцентував Подоляк.

Радник керівника Офісу президента зазначив, що українська сторона на майданчику G20 може вести контрпропаганду.

"Щоб пояснити дійсні мотиви Російської Федерації, яка зайшла на територію суверенної Держави Україна й умисно вбиває людей, руйнує цивільну і транспортну інфраструктуру, а не військові об’єкти, робить це всіма видами важкого озброєння - це крилаті ракети, авіація, важка артилерія", - сказав Подоляк.

Він додав, що, крім того, українська сторона може заявити претензії певним країнам Каспійського регіону, тому що літаки збройних сил РФ злітають саме над акваторією Каспію і звідти атакують українську територію.

"Заявити певні претензії до юридичних осіб, таких як Білорусь та інших, з території яких завдаються удари по Україні. Все це нам потрібно для юридичної фіксації оцих всіх фактів. Публічно зафіксувати юридичну позицію. Україна, інші країни побачили, що Російська Федерація, порушуючи статут ООН - як мінімум, порушуючи інші юридичні документи, порушуючи юридичне право, скоює такі-от воєнні злочини. Оце все може бути сказано на майданчику в Індонезії, як контрпропаганда", - підкреслив Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, саміт G20 відбудеться у листопаді в Індонезії. На захід президента Володимира Зеленського запросив особисто президент Індонезії.

"Велика двадцятка" існує з 1999 року. До її складу входять: Євросоюз, США, Китай, Японія, Німеччина, Франція, Бразилія, Велика Британія, Італія, Росія, Канада, Індія, Австралія, Мексика, Південна Корея, Індонезія, Туреччина, Саудівська Аравія, Аргентина, Південна Африка.

Президент США Джо Байден заявив, що Росію треба виключити з "Великої двадцятки".

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