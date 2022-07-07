Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, яким чином Росія може використати майданчик G20, та як на це реагуватиме українська сторона.
Про це Подоляк повідомив в ефірі інформаційного телемарафону, відповідаючи на запитання, якими є очікування української сторони від зустрічі міністрів закордонних справ країн G20, що відбудеться 8 липня, та перед самітом лідерів "Великої двадцятки", запланованим на листопад.
За його словами, потрібно розуміти що такі заходи - це завжди певні майданчики для ведення пропаганди.
"Туди приїде Російська Федерація для того, щоб у своїй такій цинічній манері розповісти про те, що начебто вони ведуть якусь війну, на території суверенної держави, вони це мали право зробити, тобто зайти до нас такою кількістю людей. Не в себе в країні воювати, а саме зайти в Україну. Вони розкажуть про те, що тут нацисти якісь бігають і таке інше. Тобто, Лавров (міністр закордонних справ РФ – УНІАН) це буде використовувати саме для наративів, про які ми вже чули 4,5 місяці", - сказав Подоляк.
Радник керівника ОП додав, що російська сторона хоче використати міжнародний майданчик G20 в своїх інтересах, тому що він охоплює велику кількість країн.
"Росіяни ігноровані по всьому світу, з ними вже серйозно ніхто не спілкується, але вони хочуть використати цей майданчик, бо він широкий. Він набагато ширше ніж Європа чи "євроатлантика", там будуть ще нейтральні країни. І вони (представники РФ - УНІАН) хочуть там розказати про те, що вони мали право зайти і вбивати українців, тому що вважають всіх українців іншим типом людей, яких треба знищувати", - акцентував Подоляк.
Радник керівника Офісу президента зазначив, що українська сторона на майданчику G20 може вести контрпропаганду.
"Щоб пояснити дійсні мотиви Російської Федерації, яка зайшла на територію суверенної Держави Україна й умисно вбиває людей, руйнує цивільну і транспортну інфраструктуру, а не військові об’єкти, робить це всіма видами важкого озброєння - це крилаті ракети, авіація, важка артилерія", - сказав Подоляк.
Він додав, що, крім того, українська сторона може заявити претензії певним країнам Каспійського регіону, тому що літаки збройних сил РФ злітають саме над акваторією Каспію і звідти атакують українську територію.
"Заявити певні претензії до юридичних осіб, таких як Білорусь та інших, з території яких завдаються удари по Україні. Все це нам потрібно для юридичної фіксації оцих всіх фактів. Публічно зафіксувати юридичну позицію. Україна, інші країни побачили, що Російська Федерація, порушуючи статут ООН - як мінімум, порушуючи інші юридичні документи, порушуючи юридичне право, скоює такі-от воєнні злочини. Оце все може бути сказано на майданчику в Індонезії, як контрпропаганда", - підкреслив Подоляк.
Як повідомляв УНІАН, саміт G20 відбудеться у листопаді в Індонезії. На захід президента Володимира Зеленського запросив особисто президент Індонезії.
"Велика двадцятка" існує з 1999 року. До її складу входять: Євросоюз, США, Китай, Японія, Німеччина, Франція, Бразилія, Велика Британія, Італія, Росія, Канада, Індія, Австралія, Мексика, Південна Корея, Індонезія, Туреччина, Саудівська Аравія, Аргентина, Південна Африка.
Президент США Джо Байден заявив, що Росію треба виключити з "Великої двадцятки".