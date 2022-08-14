Україна має всі законні підстави звільняти свої території.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Україна має всі законні підстави звільняти свої території за допомогою будь-якої зброї.

Про це він написав у Twitter.

"Нагадаю основи… Крим - не частина Росії, як і Донецьк чи Херсон. ЗАЕС - не російський об‘єкт, а українська атомна станція. РФ - країна-загарбник та вбивця, що прийшла на чужу землю з війною. Україна має всі законні підстави звільняти свої території, зокрема за допомогою будь-якої зброї", - заявив він.

Нагадаємо, 9 серпня в захопленому Російською Федерацією Криму сталися вибухи в районі військового аеродрому біля міста Саки. Саме з цієї авіабази ворожі літаки летіли бомбити Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області.

Військовий експерт Олег Катков проаналізував три раніше озвучені версії удару по військовій авіабазі росіян в Новофедорівці. Він також висунув четверту версію, яка була б більш вигідна для України.

Після удару по Криму в ОПУ заявили, що цей півострів та Донецьк юридично мають такий самий статус, як Маріуполь чи Мелітополь. Це українські території, які підлягають звільненню від російської окупації.

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