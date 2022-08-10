Юридично ці території мають такий самий статус, як Маріуполь чи Мелітополь.

Крим та Донецьк юридично мають такий самий статус, як Маріуполь чи Мелітополь. Це українські території, які підлягають звільненню від російської окупації.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Зокрема, він згадав вірусне відео вибухів на аеродромі у Саках (Крим) та констатував, що фраза "Мамулечка, нужно сваливать!" стала новим гаслом російських злодіїв, які жили на вкрадених територіях у захоплених будинках.

"Юридично Донецьк і Крим мають такий статус, як Маріуполь чи Мелітополь. Це українські території, окуповані російською армією, що підлягають визволенню. Усе інше – вигадки ru-пропаганди", - зазначив Подоляк.

Удар по аеродрому в Криму

Вдень у вівторок, 9 серпня, в захопленому Російською Федерацією Криму сталися вибухи в районі військового аеродрому біля міста Саки. Саме з цієї авіабази ворожі літаки летіли бомбити Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області.

У Міноборони Росії стверджували, що вибухи сталися через те, що здетонували боєприпаси. Повідомлялося про постраждалих і одного загиблого.

Відреагували на це і в українському оборонному відомстві.

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