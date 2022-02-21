У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пов’язують це з очікуванням на якісь політичні рішення.

На території ОРДЛО помітно активізувалися російські пропагандистські ЗМІ, мета яких - розповсюдження дезінформації та створення необ’єктивної картинки загострення війни на сході України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей.

"Ця картинка направлена на створення двох головних тез для двох головних наративів. Перша - це Україна готується нібито нападати на Донбас, Україна є агресором. Другий меседж, який намагаються донести - в регіоні створюється гуманітарна катастрофа, тому місцевим треба допомагати", - додав керівник центру.

Соловей зазначив, що вони фіксують "масову висадку медіа-десанту" з Росії та деяких медіа-персон, які співпрацюють зі спецслужбами РФ.

"Якщо такий медіа-десант висадився, то, відповідно, є політичне рішення, і ми пов’язуємо появу цього медіа-десанту з очікуванням якихось політичних рішень", - додав Соловей.

Також керівник центру повідомив, що до створення цієї картинки доєднуються і державні органи РФ - ФСБ, служба зовнішньої розвідки Росії, прикордонні органи влади та слідчий комітет.

Як повідомляв УНІАН, ватажок "ДНР" Денис Пушилін звернувся до президента Російської Федерації Володимира Путіна з проханням визнати незалежність так званої "республіки". З аналогічним проханням звернувся і ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник.

Президент РФ на засіданні Радбезу оголосив, що рішення щодо визнання так званих "ДНР" і "ЛНР" винесуть сьогодні.

Водночас розслідувачі Conflict Intelligence Team (CIT), які моніторять ситуацію з пересуванням російських військ, вважають, що процес їх перекидання до українського кордону завершено і готується можливий наступ.

З початку доби 21 лютого з боку окупантів на Донбасі вже зафіксовано 54 порушення "тиші". Чотири українських військових отримали поранення.

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