Подоляк розповів, що саме про такі провокації, коли самі окупанти скоюють злочини, а звинувачують ЗСУ, Україну попереджали на Заході.

Гарячкова пропагандистська активність, яку розвели на території ОРДЛО і на сусідній території Ростовської області РФ, може викликати тільки гірку посмішку.

Так радник глави офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк прокоментував УНІАН фейки, які поширюються серед населення.

"Такий рівень безглуздості пропагандистів і їх політичного забезпечення говорить про те, що вся ця ситуація становить реальну небезпеку для мирних жителів і на тимчасово окупованій території України і на сусідній території Росії", - зазначив він.

Подоляк підкреслив, що "абсолютно неможливо навіть уявити, щоб кому-небудь в українській армії спало на думку обстрілювати територію Росії, коли поблизу українських кордонів сконцентроване таке угруповання російських військ і тим більше коли проводяться навчання ядерних сил Росії".

Він зазначив, що цей пропагандистський набір Росії з операціями під фальшивими прапором відзначався в тому числі при підготовці війни проти Грузії в 2008 році.

Подоляк розповів, що саме про такі провокації і попереджали на Заході, коли самі окупанти вчиняють злочинні дії, а звинувачують у цьому Україну.

"Демократичний світ точно не повірить ні в які обстріли Ростовської області Росії. Звідки стріляли? Хто стріляв? Очевидно, що це спеціально заготовлені кроки окупантів, щоб виправдати дії проти України", - констатував Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні ряд великих російських ЗМІ поширили інформацію про нібито розрив снаряда у Ростовські області, в кілометрі від кордону з Україною. Однак, що за снаряд і звідки прилетів - не повідомляють. При цьому напередодні вночі терористи з "ЛНР" заявили про нібито вибух газопроводу.

Фейки і провокації від Росії

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до жителів ОРДЛО через загострення ситуації на Донбасі. Він зазначив, що бойовики використовують мирне населення для ескалації конфлікту.

Президент США Джо Байден попереджав, що Росія поширює дезінформацію проти України, щоб створити виправдання для подальших дій. Байден зазначив, що Росія може почати військову операцію проти України під "чужим прапором".

Глава Місії України при НАТО Наталія Галібаренко заявляла, що Росія шукає привід для вторгнення.