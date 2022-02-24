В результаті авіаудару на Бровари загинула одна людина. Військові проводять евакуацію військового містечка.
Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко у Facebook
"Броварське військове містечко №161 під час авіаудару згоріла будівля і 4-х поверховий будинок частково пошкоджений 3 і 4 поверх, військові проводять евакуацію, працює ДСНС і швидка за попередньою інформацією один загиблий, один поранений і 5 Ще постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в Маріуполі отримала поранення дитина і троє цивільних
Також він дав коротке зведення щодо ситуації:
- Волинська область, місто Луцьк інформація про вибухи.
- Одеса біля аеропорту вибух локатора
- Запоріжжя біля аеропорту вибух
- Чернігівська область, село Миколаївка Новгород-Сіверського району
- Львівська область село Батятичі чути вибухи
- Полтавська область місто Миргород вибух двох ракет
- Херсонська область (Каланчак) обстріл прикордонників
- Кіровоградська область місто Знам'янка обстріл п/ч
- Львівська область місто Броди три вибухи на двох в/ч
- Чернігівська область аеропорт УДСНС (постраждалі)
- Херсонська область, пост Азов Генічеська їде військова техніка РФ у бік Мелітополя
- Вінницька область, Бохоники обстріл п/ч
- Хмельницька область обстріл військового аеропорту
- Одеська область місто Подільськ залетіли два літаки з Придністров'я, обстріл в/ч
- Житомирська область П. Г. Т. Озерний обстріл ракетами. Знищено один літак.
- Вінницька область місто Тульчин і місто Теплик в/ч вибухи.
- І-Франківська область обстріл в/ч.
- Харків обстріл в/ч (зенітна частина)
- Запоріжжя на околиці обстріл в/ч
- Київська область (Васильківський, Бориспільський, Броварський, Поліський райони) інформація про вибухи.
- Львівська область село Новий Калинів обстріл бази паливно-мастильних матеріалів
- Київська область село Ревне обстріл в/ч
- Херсонська область Міста Чонгар і Каланчак обстріли в/ч.
Напад Росії на Україну - що відомо
Президент Росії Володимир Путін почав вторгнення в Україну, у низці міст прогриміли вибухи.
Незабаром президент України Володимир Зеленський звернувся до українців і оголосив про введення воєнного стану.
Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України в районі Харкова.
Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об'єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.
До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР " і"ДНР". РФ також вирішила ввести в псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.
Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і " ЛНР " Денис Пушилін і Леонід Пасічник попросили Росію надати "республікам" військову допомогу.
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