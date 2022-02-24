Геращенко повідомив про загиблого в Броварах /фото УНІАН

В результаті авіаудару на Бровари загинула одна людина. Військові проводять евакуацію військового містечка.

Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко у Facebook

"Броварське військове містечко №161 під час авіаудару згоріла будівля і 4-х поверховий будинок частково пошкоджений 3 і 4 поверх, військові проводять евакуацію, працює ДСНС і швидка за попередньою інформацією один загиблий, один поранений і 5 Ще постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Маріуполі отримала поранення дитина і троє цивільних

Також він дав коротке зведення щодо ситуації:

  • Волинська область, місто Луцьк інформація про вибухи.
  • Одеса біля аеропорту вибух локатора
  • Запоріжжя біля аеропорту вибух
  • Чернігівська область, село Миколаївка Новгород-Сіверського району
  • Львівська область село Батятичі чути вибухи
  • Полтавська область місто Миргород вибух двох ракет
  • Херсонська область (Каланчак) обстріл прикордонників
  • Кіровоградська область місто Знам'янка обстріл п/ч
  • Львівська область місто Броди три вибухи на двох в/ч
  • Чернігівська область аеропорт УДСНС (постраждалі)
  • Херсонська область, пост Азов Генічеська їде військова техніка РФ у бік Мелітополя
  • Вінницька область, Бохоники обстріл п/ч
  • Хмельницька область обстріл військового аеропорту
  • Одеська область місто Подільськ залетіли два літаки з Придністров'я, обстріл в/ч
  • Житомирська область П. Г. Т. Озерний обстріл ракетами. Знищено один літак.
  • Вінницька область місто Тульчин і місто Теплик в/ч вибухи.
  • І-Франківська область обстріл в/ч.
  • Харків обстріл в/ч (зенітна частина)
  • Запоріжжя на околиці обстріл в/ч
  • Київська область (Васильківський, Бориспільський, Броварський, Поліський райони) інформація про вибухи.
  • Львівська область село Новий Калинів обстріл бази паливно-мастильних матеріалів
  • Київська область село Ревне обстріл в/ч
  • Херсонська область Міста Чонгар і Каланчак обстріли в/ч.

Напад Росії на Україну - що відомо

Президент Росії Володимир Путін почав вторгнення в Україну, у низці міст прогриміли вибухи. 

Незабаром президент України Володимир Зеленський звернувся до українців і оголосив про введення воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України в районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об'єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР " і"ДНР". РФ також вирішила ввести в псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і " ЛНР " Денис Пушилін і Леонід Пасічник попросили Росію надати "республікам" військову допомогу

Вас також можуть зацікавити новини: