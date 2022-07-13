На місці працюють аварійні бригади електриків.

Російські війська накрили вогнем Нікопольський, Красногригорівський та Мировський райони в Дніпропетровській області. В результаті атаки майже 6 тисяч людей залишилися без світла.

Про це повідомив голова Дніпропетровської Військової адміністрації Валентин Резніченко

"Російські війська двічі за ніч обстріляли з РСЗВ Нікопольський район. Крім самого Нікополя, під удар потрапили ще дві громади - Красногригорівська та Мировська", - йдеться в повідомленні.

За його словами, в Красногригорівській громаді зачепило лінію електропередач, в результаті чого без світла приблизно 6 тисяч жителів Красногригорівки і ще двох сіл. На місці працюють аварійні бригади електриків.

Крім того, у Мировській громаді пошкоджено заклад соціальної інфраструктури. Серед мешканців ніхто не постраждав.

"І після півночі наші військові збили на Нікопольщині ще один безпілотник. Таким чином, "здобиччю" за ніч стали два ворожих БПЛА", - підсумував Резніченко.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Дніпропетровщині окупанти вдарили з РСЗВ по околицях Нікополя, спалахнула пожежа. Попередньо, люди не постраждали. Крім того, за його словами, українські військові збили в Нікопольському районі ворожий безпілотник.

Вас також можуть зацікавити новини: