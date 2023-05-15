Він зазначив, що якщо говорити про випуск льотчиків, то це може бути 100 – 150 чоловік щороку.

Росія продовжує підготовку пілотів, але багато професійних льотчиків уже ліквідовані, або отримали поранення під час війні проти України.

Про це повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону. "Росія продовжує готувати пілотів, навчальні заклади працюють. Якщо говорити про випуск льотчиків: це може бути 100 – 150 осіб щороку", - пояснив ситуацію Ігнат.

"Надій на те, що в Росії закінчаться льотчики, ми не маємо. Але те, що якісний склад буде значно гірший, це (очевидно –ред.). Це війна", - зазначив він.

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Він зазначив, що багато російських льотчиків, яких направили вбивати українців, були ті самі, хто воював у Сирії і вони були одними з найкращих. Але багато з них вже не буде ніколи літати, дехто був у полоні, дехто поранений, а дехто "вийшов зі строю назавжди".

Стосовно подій 13 травня, коли у РФ впали 5 одиниць авіації: 2 літаки і 3 гелікоптери, Ігнат сказав, що російська пропаганда розглядає декілька варіантів: від російських партизанів до роботи українських винищувачів, а також української чи російської ППО.

"Версій багато, істерика напружена, ми за ними спостерігаємо, і це нас, безумовно, дуже тішить", – додав він.

Падіння авіації у РФ

13 травня повідомлялось, що в Брянській області впав вертоліт, внаслідок вибуху в повітрі. Можливо, внаслідок збиття російською ППО. Це було друге падіння вертольота за день. Пізніше стало відомо, що загалом за день упали 2 літаки і 3 вертольоти.

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