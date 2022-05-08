Окупанти здійснили сьогодні 4 атаки.

Українські військові з угруповання "Схід" за поточну добу знищили до 190 російських загарбників.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у соціальній мережі Facebook.

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, 8 травня, російські фашистські війська здійснили 4 атаки. Тривають бої", - йдеться у повідомленні.

За добу втрати ворога складають: особового складу – до 190 військових, танків – 15, БМП – 12, БТР – 12, ББМ – 1, МТЛБ – 1, мінометні розрахунки – 1, АТТ – 6, паливозаправники – 1, та БПЛА – 2.

Раніше військовий експерт заявив, що Росія готує відкриття другого фронту.

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