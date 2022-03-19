Дані про тих, хто пропагує капітуляцію України, пропонує доєднатися до співпраці з ворогом або будь-яким іншим чином шкодить країні та армії, можна надсилати на пошту stopzrada@nazk.gov.ua.

Національне агентство з питань запобігання корупції створило перелік ймовірних зрадників та закликає українців доповнювати його.

Як повідомляє прес-служба НАЗК, агентство сформувало для СБУ базу даних з 245 осіб, які можуть бути зрадниками України та допомагати Росії.

До переліку потрапили посадовці усіх рівнів, які явно чи приховано сприяють ворогу, а також поділяють його ідеологію, а також особи, які співпрацюють з ворогом, розповсюджують ворожу пропаганду, підривають обороноздатність та державний суверенітет України.

"База даних постійно поповнюється зокрема завдяки допомозі наших співвітчизників. Ви теж можете доєднатися до пошуку зрадників України. Для цього вам потрібно надіслати на захищений канал комунікації НАЗК інформацію про колаборанта", - йдеться у повідомленні.

У НАЗК закликали громадян, що знають про посадовців, які підтримують ідеї "руського міра" - "остаточного вирішення українського питання", пропагують капітуляцію українського народу, пропонують доєднатися до співпраці з ворогом або будь-яким іншим чином шкодять українській армії та народу, повідомляти про це на пошту stopzrada@nazk.gov.ua.

"За короткий час, поки працює ця пошта, від небайдужих громадян з усієї країни вже надійшло понад 60 повідомлень про можливих колаборантів. НАЗК щоденно передає до СБУ опрацьовану інформацію, зокрема інформацію, отриману від вас", - додали у відомстві.

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