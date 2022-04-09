Інформація з safewomen.com.ua може бути корисна жінкам як в Україні, так за кордоном.

В Україні запустили веб-сайт з інформацією про способи захисту українських жінок і дітей від торгівців людьми.

Як повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики, інформація з safewomen.com.ua може бути корисна як українкам, які залишились в Україні, так і тим, які перебувають за кордоном.

На веб-сайті можна отримати інформацію про правила безпеки, як захиститись від торгівців людьми, та небезпечні сигнали, які свідчать, що людина потрапили у ситуацію торгівлі людьми. "Наприклад, у вас забрали паспорт та документи, позбавили засобів зв’язку, відмовляють у наданні медичної допомоги, обмежують вашу свободу пересування, відпочинок і харчування, утримують у замкнутому приміщенні, пропонують нереалістичні умови праці та фантастичну зарплату, до вас застосовують фізичне або сексуальне насильство, тиск, маніпуляції тощо", - йдеться у повідомленні.

Також на сайті є поради, що куди звертатися, якщо людина потрапила у таку ситуацію або є свідком такої ситуації після перетину державного кордону. На safewomen.com.ua є контактні дані, за якими можна звернутись до офіційних структур або спеціалізованих і перевірених громадських організацій з 28 країн, включаючи Україну.

На сайті розміщена інформація про національну гарячу лінію з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії насильству за ознакою статі (1547) та гарячу лінію екстреної допомоги в усіх країнах ЄС (112).

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