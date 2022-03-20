На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей продовжується проведення заходів мобілізації.

Російська Федерація проводить приховану мобілізацію у різних федеральних округах для відправлення на війну в Україну.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 18.00 у соціальній мережі Facebook.

Згідно з повідомленням, окупаційні війська втратили наступальний потенціал, їх просування зупинене майже на всіх напрямках. Противник продовжує нести втрати, має значні проблеми з комплектуванням підрозділів та частин особовим складом, логістикою.

"Для поповнення втрат особового складу підрозділів російської окупаційної армії військовими комісаріатами Кубані, Приморського краю, Ярославської області та регіонів уральського федерального округу проводяться заходи прихованої мобілізації. Проте, населення перелічених регіонів не має бажання брати участь у війні. Мають місце масові випадки ухилення від служби", - йдеться у повідомленні.

"Одночасно російськими пропагандистами розпочато підготовку населення Російської Федерації до тривалої війни. Офіційні канали комунікації поширюють пропаганду про нібито успіхи у проведенні так званої "спеціальної воєнної операції", проводяться публічні заходи на підтримку війни в Україні", - сказано у повідомленні.

Також на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей продовжується проведення заходів мобілізації.

"Керівництвом навчальних закладів (технікумів, інститутів) здійснено виклики студентів віком від 18 років для так званої реєстрації. На сьогодні переважна більшість особового складу 1-го армійського корпусу - це мобілізоване населення тимчасово окупованих територій", - йдеться у повідомленні.

Водночас, морально-психологічний стан особового складу вкрай низький, більшість мобілізованих не має досвіду та бажання брати участь у бойових діях. Крім того, екіпірування призваних окупантами є застарілим. У підрозділах, основу яких складають призвані по мобілізації, поширюються панічні настрої через великий некомплект живої сили, озброєння та техніки.

Також окупанти розпочали заміну військових підрозділів на підрозділи росгвардії та поліції у місті Херсон.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти на тимчасово окупованій території Донецької області оголосили чергову хвилю мобілізації для поповнення 1-го армійського корпусу.