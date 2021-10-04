До кінця поточного року спецпідготовку з методики навчання англійської мови організують для 150 військовослужбовців, які виконуватимуть обов’язки позаштатних інструкторів мовної підготовки.

У Збройних силах України активно вивчатимуть англійську мову. Це стане ще одним кроком вперед на шляху до вступу до НАТО.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, триває комплекс заходів із досягнення ЗСУ взаємосумісності зі збройними силами країн – членів НАТО.

Очікується, що до кінця поточного року спеціалізовану підготовку з питань організації та методики навчання англійської мови буде організовано для 150 військовослужбовців, які виконуватимуть обов’язки позаштатних інструкторів мовної підготовки.

Надалі зазначені інструктори з січня 2022 року розпочнуть проводити заняття з вивчення англійської мови у військових частинах та органах військового управління.

Читайте такожРосійський публіцист пояснив, чому Путіну вигідно вбивати українців на Донбасі"Це стане ще одним кроком вперед на шляху до досягнення ЗС України взаємосумісності зі збройними силами країн – членів НАТО та країн-партнерів", - додали в ГУР.

Раніше в Україні відбулися українсько-американські військові навчання "Rapid Trident - 2021". У них взяли участь представники 15 країн.

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Автор: Тамара Отовська