У Будапешті вважають газову угоду з "Газпромом" своєю внутрішньою справою.

Критику газової угоди, яку уклали Угорщина і російський "Газпром", з боку України у Будапешті вважають спробами втручання у внутрішні справи цієї країни.

Про це 29 вересня заявив глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш.

"Помста України сталася задовго до наших газових домовленостей з росіянами - коли Україна внесла змін до закону про освіту, чим грубо обмежила використання рідної мови угорців Закарпаття. Тому Угорщині слід продовжувати блокувати її шлях до НАТО", - сказав Гуйяш.

Читайте такожУдар по Україні: оприлюднено подробиці газового контракту Угорщини з "Газпромом"Глава адміністрації Віктора Орбана додав, що Україна не має відношення до енергетичної політики Угорщини і "не може оцінити серію жестів", зроблених угорською владою для примирення Будапешта і Києва.

"Ми хочемо повернутися на шлях діалогу", - запевнив Гуйяш.

Нагадаємо, що 27 вересня Угорщина підписала з "Газпромом" 10-річний контракт на постачання газу в обхід України. Україна вже розкритикувала таке рішення і попередила про перенесення засідання спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва.

Автор: Станіслав Кожемякін