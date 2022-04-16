Сьогодні вони розпочали роботи в Бородянці.

Професійні пожежники та рятувальники зі Сполучених штатів Америки, Австралії, Німеччини та Польщі прибули в Україну для надання допомоги українським колегам у ліквідації наслідків війни з Росією в деокупованих містах і селах.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що відсьогодні вони розпочали роботи в населеному пункті Бородянка Київської області.

Як повідомляв УНІАН, за даними Київської ОВА, на Київщини значних ушкоджень та руйнувань зазнали 1 тис. 875 будівель. Повністю зруйновані 28 багатоповерхових будинків, 441 приватна садиба, 8 закладів освіти, 4 заклади охорони здоров’я, 8 закладів культури та 2 спортивні заклади.

У Бородянці 8 із 29 багатоповерхових житлових будинків повністю зруйновані, 21 - частково.

Вас також можуть зацікавити новини: