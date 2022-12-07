Всі вони перебували на робочих місцях.

З початку повномасштабного вторгення Російської Федерації в Україні вже загинули п'ятеро енергетиків.

Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі Радіо НВ. За його словами, всі вони перебували на своїх робочих місцях, зокрема, і під час масованих ракетних ударів.

"5 грудня у нас теж постраждав співробітник. На щастя, він живий. Він зазнав поранень, коли був на одному з об'єктів і прямував якраз до сховища, - розповів Кудрицький.

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Він відзначив, що зараз професія енергетика стала дуже небезпечною.

"Ця небезпека пов'язана з тим, що вже фронт проходить, зокрема, безпосередньо по наших підстанціях, якими ми управляємо як "Укренерго", по електростанціях. Тобто по всіх об'єктах, які цілеспрямовано намагається знищити ворог", - додав голова правління.

Сім'ї загиблих та поранених електріків отримують компенсації. Кудрицький додав, що це найменше, що для них можна зробити.

Обстріли енергетичної інфраструктури України

Як відомо, російська армія систематично атакує критичну інфраструктуру України. У Кремлі навіть визнали, що таким чином намагаються примусити владу до переговорів.

Внаслідок ударів в Україні вводять графіки відключень електроенергії. 24 листопада у енергосистемі України відбувся блекаут.

5 грудня Росія здійснила восьму масовану ракетну атаку по об’єктах критичної інфраструктури. Ракети влучили в енергетичні об’єкти у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

Повідомлялося, що цей удар відкинув українську енергосистему на тиждень назад.

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