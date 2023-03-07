Гайдай пояснив, як росіяни задіюють рідкісні "Термінатори".

Російські окупаційні війська намагаються різними шляхами випробувати нашу оборону. Але на сьогодні ситуація по всій лінії фронту у Луганській області стабільна.

Як розповів в ефірі телемарафону голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, найважчими ділянками фронту в області залишаються Білогорівка і Кремінна – Лиман.

Росіяни пробують захопити села, які раніше ЗСУ вдалося повернути під свій контроль. Втім, штурми закінчуються для противника великими втратами.

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"Після великих втрат на добу-дві (росіяни – УНІАН) відтягуються. А потім знову йдуть у наступи. Зараз на напрямку Білогорівки саме така ситуація… На Білогорівському напрямку після того, як ворог зазнав втрат, більш-менш тихо. На Сватівському – взагалі ситуація стабільна", - сказав Гайдай.

Водночас голова Луганської ОВА констатує збільшення обстрілів з боку окупантів: "Чітко видно, що десь їм боєприпаси підвезли. Побільшало обстрілів з важкої техніки, баражуючих боєприпасів (це їхні "Ланцети")".

"Вони (окупанти – УНІАН) міняють тактику. Тут не виходить, щоб одна і та ж тактика бою десь випробувалась на повторному напрямку. Були і малі групи, і були до трьох рот піхоти у наступі, і була техніка в кількості до двох рот з підтримкою "Термінаторів", БТР і так далі", - пояснив Гайдай.

Війна новини – актуальне про новий наступ Росії

Вже кілька місяців тривають інтенсивні бої на Донбасі. Тільки за минулу добу захисники відбили понад 140 атак Росії.

Бахмут, як і раніше, залишається головною ціллю ворога. Разом з тим, протягом останнього місяця, загарбники помітно посилили зусилля щодо захоплення сходу України. Зокрема, фіксуються щоденні штурми ЗС РФ і найманців "Вагнера" на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

США і західні союзники сумніваються в успішності нового наступу РФ. На думку військових чиновників, "малоймовірно, що російські війська стануть більш організованими, а отже, малоймовірно, що вони будуть особливо успішними, хоча вони, схоже, готові відправити більше військ у м'ясорубку".

Так, першим і не останнім гучним провалом для окупантів завершився штурм на Вугледарському напрямку, коли сили ворога втратили цілу 155-ту бригаду морпіхів. Відтоді загарбники тимчасово покинули спроби просування у цьому районі.

Під час штурмів невеликих населених пунктів ворог досі використовує метод "випаленої землі", фактично їх знищуючи.

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