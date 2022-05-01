Валерій Герасимов терміново намагається евакуюватися з Харківської області.

Начальника Генерального штабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова було поранено на території України, поблизу Ізюма Харківської області.

Про це написав військовий журналіст та блогер Олександр Шульман.

66-річний Герасимов отримав осколкове поранення верхньої третини правої гомілки без перелому кістки. Уламок витягнутий, небезпеки для життя немає. Генерал армії Герасимов та інші офіцери сиділи в командному пункті, куди ЗСУ завдали точного удару. За попередньою інформацією, 20 офіцерів загинули.

Телеграм-канал "Вертикаль" повідомляє, що начгенштабу Росії Герасимов намагається виїхати з Ізюма, де рашисти зазнають величезних втрат, а їхнє постачання перебито.

Раніше ЗСУ знищили понад 10 вищих російських командирів, у тому числі не менше шести генералів.

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