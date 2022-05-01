Аваков інформацію про поранення окупанта підтверджує, втім деякі ЗМІ це вже спростували.

З’явилися суперечливі дані про поранення начальника Генштабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова. На тлі інформації про те, що окупант міг постраждати під час вибуху в Ізюмі, деякі джерела повідомляють, що Герасимов встиг евакуюватися.

Інформація про поранення начальника Генштабу РФ спростовується у Telegram-каналі "УП".

"На жаль, інформація про поранення начальника генштабу РФ Герасимова - неправда. Як повідомляють джерела УП, українські сили не встигли "накрити" Герасимова під Ізюмом у штабі і він стиг евакуюватись. Посилені заходи безпеки у Бєлгороді, включаючи вертольоти над містом - це заходи безпеки якраз для прикриття начгенштабу РФ", - йдеться у повідомленні.

Втім, екс-міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив у Facebook, посилаючись на інсайдерське джерело в РФ, що Герасимов отримав в Україні осколкове поранення правої гомілки. При цьому він пожартував: "яка сумна новина, а могли б...".

"НачГШ ЗС РФ Валерій Герасимов поранений на території України. Він отримав осколкове поранення правої гомілки без перелому кістки", - написав Аваков.

Окрім цього, радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко сьогодні написав у Twitter, що інформація про вчорашній вибух в Ізюмі, де знаходився Герасимов, має підтвердження. Також там нібито загинуло багато представників вищого офіцерського складу країни-агресора.

Як вже раніше повідомляв УНІАН, військовий журналіст та блогер Олександр Шульман також писав, що Герасимова було поранено на території України, поблизу Ізюма Харківської області.

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