З’явилися суперечливі дані про поранення начальника Генштабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова. На тлі інформації про те, що окупант міг постраждати під час вибуху в Ізюмі, деякі джерела повідомляють, що Герасимов встиг евакуюватися.
Інформація про поранення начальника Генштабу РФ спростовується у Telegram-каналі "УП".
"На жаль, інформація про поранення начальника генштабу РФ Герасимова - неправда. Як повідомляють джерела УП, українські сили не встигли "накрити" Герасимова під Ізюмом у штабі і він стиг евакуюватись. Посилені заходи безпеки у Бєлгороді, включаючи вертольоти над містом - це заходи безпеки якраз для прикриття начгенштабу РФ", - йдеться у повідомленні.
Втім, екс-міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив у Facebook, посилаючись на інсайдерське джерело в РФ, що Герасимов отримав в Україні осколкове поранення правої гомілки. При цьому він пожартував: "яка сумна новина, а могли б...".
"НачГШ ЗС РФ Валерій Герасимов поранений на території України. Він отримав осколкове поранення правої гомілки без перелому кістки", - написав Аваков.
Окрім цього, радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко сьогодні написав у Twitter, що інформація про вчорашній вибух в Ізюмі, де знаходився Герасимов, має підтвердження. Також там нібито загинуло багато представників вищого офіцерського складу країни-агресора.
Як вже раніше повідомляв УНІАН, військовий журналіст та блогер Олександр Шульман також писав, що Герасимова було поранено на території України, поблизу Ізюма Харківської області.