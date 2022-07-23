Він загинув у Міжнародний день шахів.

13-річний Дмитро, загиблий під час удару російських окупантів по Київському району Харкова, виявився сином української шахістки, міжнародного майстра (WIM) Вікторії Кубати.

Про це повідомила чемпіонка Європи з шахів Наталія Жукова.

"20 липня, в Міжнародний день шахів, під час ранкових обстрілів Салтівського району міста Харків загинули три людини: серед них – 13-річний хлопчик, син шахістки Wim Вікторії Кубати. Його сестра, учениця 9-го класу, отримала важкі поранення, і зараз лікарі борються за її життя", – написала вона.

Убитий окупантами 13-річний хлопчик навчався в 17-й школі Харкова. Російські окупанти знищили її 1 червня – в День захисту дітей.

"А в цей час шахісти Росії та Білорусі спокійно грають в шахи, адже це не їхня війна?",- обурилася Жукова.

Фото загиблого хлопчика та його батька, який дві години читав над сином молитви, не відходячи від тіла і тримаючи його за руку, облетіло світові ЗМІ. Кадри публікували Reuters. Mirror, Euronews, NYT та інші.

Нагадаємо, 21 липня близько 09:30 окупанти завдали ударів по житлових районах Харкова. Повідомлялося про 4 загиблих і 25 поранених.

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