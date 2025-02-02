'Вбивча ідея': офіцер розповів про головну проблему окупантів у Вовчанську

Сили оборони тримають вогневий контроль над логістичними шляхами окупантів, тож вони пересуваються пішки малими групами.

Сили оборони мають вогневий контроль над логістичними шляхами окупантів на Вовчанському напрямку. Про це заявив офіцер 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка "Історик" в етері КИЇВ24.

За його словами, нині на цьому відтинку фронту використання бронетехніка для ворога – "вбивча ідея". Нині Вовчанськ виглядає як Бахмут та інші міста, знищені Росією.

"Російські окупанти використовують досить широкий спектр вогневого ураження. Це ствольна та реактивна артилерії, це дрони-бомбери, FPV також. Враховуючи це, а також погодні умови, нашим бійцям надзвичайно складно на лінії бойового зіткнення, але оборону тримаємо міцно", - зазначив "Історик".

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Офіцер зазначив, що Сили оборони тримають вогневий контроль над логістичними шляхами окупантів. "Використання бронетехніки для них просто вбивча ідея, оскільки вона відразу потрапляє у поле зору нашої розвідки, яка надзвичайно швидко реагує та передає координати для наших операторів дронів та артилерії, які результативно вражають цілі", - зазначив він.

Як додав "Історик", росіяни пересуваються малими піхотними групами. Дуже часто їхні операції не мають успіху. Така тактика дозволяє ЗСУ виснажувати росіян та ламати їхні плани ще на шляху до лінії бойового зіткнення.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, у січні Росія окупувала 325 квадратних кілометрів території України. Це помітно менше, ніж росіянам вдавалося захоплювати в серпні-листопаді, і трохи менше, ніж у грудні.

Також ми розповідали, що у січні росіяни поставили рекорд по кількості запущених по Україні дронів "Шахед" – 2599. Середня кількість запусків – по 77 "шахедів" на добу. Однак 96% з них Силам оборони вдається перехоплювати.

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