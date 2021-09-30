Українська делегація продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх осіб, утримуваних у зв’язку зі збройним конфліктом, та вживає всіх необхідних для цього заходів.

Українська сторона на переговорах у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі заявляє, що вдалося розблокувати роботу робочої гуманітарної підгрупи, яка займається звільненням полонених.

Як повідомляє українська делегація для участі у ТКГ у Facebook, 29 вересня відбулось чергове засідання групи в режимі відеоконфреренції.

Зокрема, у гуманітарній частині сторони переговорів привітали розблокування роботи гуманітарної підгрупи, вагому роль в якому зіграло надання українською стороною гарантій безпеки для розблокування роботи КПВВ з російської сторони. Українська делегація знову закликала прискорити підготовку до проведення наступного етапу одночасного взаємного звільнення утримуваних у зв’язку з конфліктом осіб.

Віце-прем‘єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков вкотре підкреслив, що розблокування роботи КПВВ з боку тимчасово окупованих територій врешті дозволило б вирішити питання соціально-економічної підтримки громадян України, що мешкають на тимчасово окупованих територіях.

Читайте такожУкраїнські військові тренувалися на Приазов’ї бити по "ворогу" з "Градів" та "Гіацинтів" (фото)Разом з тим у питаннях безпеки українська делегація вкотре закликала забезпечити суворе дотримання режиму припинення вогню та негайно припинити його порушення.

Також українська сторона надіслала відповідні ноти до ОБСЄ про грубі порушення режиму припинення вогню російськими збройними формуваннями та втрати з боку України.

У політичній частині сторони зосередилися на роботі щодо порядку денного. Так, українська делегація ще раз підкреслила, що основою врегулювання є виконання рішень лідерів держав "нормандського формату", зокрема - Паризького саміту.

Крім того, у рамках підгрупи з соціальних та економічних питань обговорювались питання водозабезпечення по обидві сторони лінії розмежування, організації візиту інспекторів МАГАТЕ на непідконтрольні території. Також сторони продовжують визначати можливі шляхи використання цифрових інструментів для виплати пенсій маломобільним громадянам України на непідконтрольній території.

"Слід зазначити, що цього разу російська делегація повелася дещо дивно. Зокрема, російські представники висунули пропозиції щодо "…загального голосування" за окремими власними ініціативами, "…голосування за замовчуванням" і тому подібні речі, які суперечать перемовин та порушують принципи прийняття рішень в ОБСЄ, що передбачають прийняття усіх рішень виключно консенсусом. Проте, ці спроби нав’язати свої пропозиції за межами порядку денного не знайшли розуміння ані в української делегації, ані у представників ОБСЄ.", - йдеться у повідомленні.

Наступне засідання заплановане на 13 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, за даними омбудсмена Людмили Денісової, на окупованому Донбасі утримують у полоні 280 українців, зниклими безвісти на територіях ОРДЛО вважаються 258 осіб.

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Автор: Віталій Саєнко