Народний депутат вважає, що з політичної точки зору продемонстрована одностайна підтримка України на високому міжнародному рівні, а з військової – зразків зброї, які терміново потрібні країні поки не видно.

Третя зустріч у форматі "Рамштайн" має дві складові - політичну та військову.

Таку думку висловив народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі інформаційного телемарафону 16 червня.

"Якщо говорити про політичну складову, підтримка на такому високому рівні зусиль України у боротьбі з російським ворогом, викликає дуже позитивні відчуття. Міністри таких поважних країн одностайні в тому, що будуть в подальшому підтримувати нашу країну і надавати ті зразки зброї, які нам необхідні. Коли переходимо до військової складової, то дійсно бачимо, що окрім боєприпасів, артилерійських систем і певних берегових протиракетних комплексів, тих зразків зброї, які нам зараз дуже потрібні – реактивні системи залпового вогню, бронетехніка, ми так і не бачимо, що їх отримаємо в найближчій перспективі",- зазначив Веніславський.

Народний депутат поінформував що, під час засідань Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки за участю очільників Міноборони, ЗСУ і Генштабу, обговорюється різний розвиток ситуації з постачанням зброї та яким чином це вплине на фронт.

"Ми розуміємо реальну ситуацію і вона є достатньо мінливою. Навіть ті спроможності, які є зараз в Україні, ті поставки що йдуть, вони здатні мати потужний стримуючий чинник для ворога. Але, для того, щоб ми переходили до контратаки та звільнювали нашу територію, необхідно збільшувати кількість зброї",- підкреслив Веніславський.

Він додав, якщо ситуація з постачанням зброї залишиться такою як зараз, то Збройні сили України все одно виснажують ворога.

"Навіть при тих ресурсах, які у нас є достатньо обмеженими, ми не даємо ворогу просуватись вперед і здобувати ті перемоги, які він для себе малює. При першій можливості, ми переходимо в контрнаступ. Навіть при тих можливостях, які у нас зараз є, ми звільнимо свою землю. Але на це піде більше часу, ніж могло бути, якби у нас була більш ефективна зброя",- акцентував Веніславський.

Нагадаємо, генсек НАТО розповів про теми розмов Резнікова на зустрічах з міністрами оборони.

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