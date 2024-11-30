Вночі жителі кількох мікрорайонів чули звуки вибуху.

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області в ніч з 29 на 30 листопада прогримів вибух. Після цього в деяких районах міста зникла електроенергія. Також повідомляється про проблеми з доступом до інтернету.

Про це повідомила Бердянська міська військова адміністрація в Telegram.

"Увечері 29 листопада жителі кількох мікрорайонів (8 березня, Колонія, Східний проспект та ін.) чули звуки вибуху. Одразу після цього частково на 8-му березня та в Колонії зникла електроенергія. Деякі містяни засвідчували пожежу в районі трансформаторної підстанції", - сказано в повідомленні.

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Зазначають, що в деяких провайдерів почалися перебої з доступом до інтернету. Зокрема, оператор "Поінт" опублікував інформацію про аварію на магістральній лінії та переключення на резервний канал зв'язку.

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