Серія потужних вибухів прогриміла сьогодні на військових об'єктах окупантів у Криму.

Вибух у військовому селищі Гвардійське Сімферопольського району міг статися у казармі окупантів.

Про це пише проект Крим.Реалії з посиланням на слова очевидців.

Чи постраждали при цьому російські військовослужбовці і чи перебували вони там у момент вибуху взагалі, журналістам уточнити не вдалося.

На авіабазі в межах Гвардійського дислокується 37-й змішаний авіаполк російських Військово-космічних сил (ВКС) у складі двох ескадрилій (12 Су-24М і 12 Су-25СМ).

Вибухи в Криму: що відомо

Сьогодні вранці окупаційна влада Криму повідомила про пожежу на електростанції в Джанкойському районі. Однак, за словами голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, загоряння сталося у російській військовій частині в Азовському. Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, своєю чергою, уточнив про детонацію складу боєприпасів окупантів.

Пізніше кремлівські пропагандисти додали, що внаслідок події пошкоджена також залізниця, що сполучала півострів з материковою частиною України.

The New York Times з посиланням високопоставленого чиновника з України пише, що до вибухів у Джанкої причетний елітний український підрозділ.

Вибухи були чутні і на авіабазі окупантів у селищі Гвардійське (Сімферопольський район). Очевидці, пише російський "КоммерсантЪ", бачили чорний дим, що піднімався. У подробиці того, що сталося, видання не вдавалося.

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