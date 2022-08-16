Серія потужних вибухів прогриміла сьогодні на військових об'єктах окупантів у Криму.

В мережі з’явилися супутникові знімки масштабів вибухів на території складу боєприпасів росіян в окупованому Джанкойському районі в селі Майське (Крим).

Фото опублікували "Схеми".

На кадрах, зроблених супутником 15 серпня, видно скупчення розміщеної ворогом техніки. 16 серпня супутником зафіксовано момент вибуху в одному з місць військового об’єкту.

Офіційні втрати окупантів внаслідок вибухів на складі наразі невідомі.

Вибухи в Криму: що відомо

Сьогодні вранці окупаційна влада Криму повідомила про пожежу на електростанції в Джанкойському районі. Однак, за словами голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, загоряння сталося у російській військовій частині в Азовському. Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, своєю чергою, уточнив про детонацію складу боєприпасів окупантів.

Пізніше кремлівські пропагандисти додали, що внаслідок події пошкоджена також залізниця, що сполучала півострів з материковою частиною України.

The New York Times з посиланням високопоставленого чиновника з України пише, що до вибухів у Джанкої причетний елітний український підрозділ.

Вибухи були чутні і на авіабазі окупантів у селищі Гвардійське (Сімферопольський район). Очевидці, пише російський "КоммерсантЪ", бачили чорний дим, що піднімався. У подробиці того, що сталося, видання не вдавалося.

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