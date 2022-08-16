В мережі з’явилися супутникові знімки масштабів вибухів на території складу боєприпасів росіян в окупованому Джанкойському районі в селі Майське (Крим).
Фото опублікували "Схеми".
На кадрах, зроблених супутником 15 серпня, видно скупчення розміщеної ворогом техніки. 16 серпня супутником зафіксовано момент вибуху в одному з місць військового об’єкту.
Офіційні втрати окупантів внаслідок вибухів на складі наразі невідомі.
Вибухи в Криму: що відомо
Сьогодні вранці окупаційна влада Криму повідомила про пожежу на електростанції в Джанкойському районі. Однак, за словами голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, загоряння сталося у російській військовій частині в Азовському. Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, своєю чергою, уточнив про детонацію складу боєприпасів окупантів.
Пізніше кремлівські пропагандисти додали, що внаслідок події пошкоджена також залізниця, що сполучала півострів з материковою частиною України.
The New York Times з посиланням високопоставленого чиновника з України пише, що до вибухів у Джанкої причетний елітний український підрозділ.
Вибухи були чутні і на авіабазі окупантів у селищі Гвардійське (Сімферопольський район). Очевидці, пише російський "КоммерсантЪ", бачили чорний дим, що піднімався. У подробиці того, що сталося, видання не вдавалося.