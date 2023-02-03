На місце вибуху прибули російські силовики.

Вранці в одному з районів окупованого Енергодара пролунав вибух. Як стверджує колаборант і гауляйтер Дмитро Рогов, підірвалася машина.

Попередньо, в результаті вибуху загинула одна людина. На місце вибуху прибули російські силовики.

Колаборант Рогов пише, що вибухова хвиля пошкодила вікна в сусідніх будинках і "знищила" щонайменше одну машину, припарковану поруч.

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Окупаційна влада пише про "теракт". Місце обстежують на наявність вибухівки.

Мер Мелітополя Іван Федоров уточнює, що машина належала місцевому колаборанту, колишньому міліціонеру Євгену Кузьміну, який пішов у каральні органи загарбників після окупації міста. "За попередніми даними, авто належало колишньому співробітнику правоохоронних органів, який з приходом "руского міра" пішов прислуговувати окупантам. Ймовірно спрацював вибуховий пристрій. Уточнюємо інформацію, хто з колаборантів більше не вийде співпрацювати з рашистами", - написав він.

Як пише РІА-Мелітополь, йдеться про Євгена Кузьміна, який до окупації Енергодара працював у правоохоронних органах.

Вибухи в Запорізькій області - що відомо

В окупованій частині Запорізької області постійно лунають вибухи за місцем проживання місцевих колаборантів і російських силовиків. Також від невідомої "бавовни" страждає їхній транспорт.

Один з яскравих прикладів - знищення цілого автопарку російських десантників в Енергодарі. Через розміщений поруч боєкомплект в повітря злетіли щонайменше три одиниці військової техніки.

Взимку "бавовна" погостювала в лігві окупантів у Мелітополі - загарбники не придумали нічого кращого і сховалися в місцевій церкві, але розплата їх наздогнала.

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