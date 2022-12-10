Горить захоплена будівля церкви.

У російських загарбників у тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) "суботня вечірка". У місті чули вибухи в районі їхньої бази.

Як розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, вибухи було чути на сході міста.

"За попередньою інформацією горить будівля Мелітопольської Християнської Церкви, яку окупанти захопили кілька місяців тому і перетворили на своє лігво для зборищ. Цікаво скільки ворожих "гостей" просмажилось", – написав він.

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Ситуація на Запорізькому напрямку

З перших тижнів повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України, окупанти контролюють близько половини території Запорізької області.

Під окупацією Енергодар, де розташована ЗАЕС, яку окупанти атакують і на якій влаштовують провокації, Мелітополь, Бердянськ та інші міста та села області.

Населені пункти Запоріжжя, які ворогові не вдалося взяти під контроль, росіяни регулярно обстрілюють. Ударів зазнає, зокрема, обласний центр і передмістя.

Експерти пояснювали, що для контрнаступу ЗСУ на Запорізькому напрямку поки немає умов. Утім прогнозують, що незабаром тут буде активізація бойових дій.

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