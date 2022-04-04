Ворожу повітряну ціль збито над Волинню.
Про це повідомив голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко у Telegram.
"Щодо інциденту на Маневиччині. За попередніми даними, силами ППО була збита повітряна ціль. Уламки впали на будівлю одного з населених пунктів. Жертв немає. Зараз на місці працюють спеціалісти", - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, вночі окупанти завдали ракетний удар по одному з об'єктів Одеси. Окупанти атакували Одесу з боку Чорного моря - в обласний центр прилетіло кілька ворожих ракет.
А в неділю вранці російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, влучивши у недіючий нафтопереробний завод. Унаслідок потрапляння ворожих ракет спалахнула пожежа і піднявся стовп чорного диму над містом.