Уламки впали на будівлю одного з населених пунктів, жертв немає.

Ворожу повітряну ціль збито над Волинню.

Про це повідомив голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко у Telegram.

"Щодо інциденту на Маневиччині. За попередніми даними, силами ППО була збита повітряна ціль. Уламки впали на будівлю одного з населених пунктів. Жертв немає. Зараз на місці працюють спеціалісти", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, вночі окупанти завдали ракетний удар по одному з об'єктів Одеси. Окупанти атакували Одесу з боку Чорного моря - в обласний центр прилетіло кілька ворожих ракет.

А в неділю вранці російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, влучивши у недіючий нафтопереробний завод. Унаслідок потрапляння ворожих ракет спалахнула пожежа і піднявся стовп чорного диму над містом.

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