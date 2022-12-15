Вже відомо про двох загиблих і кількох постраждалих.

У Росії знову неспокійно. Нова "бавовна" трапилася в Іркутській області. Там місцеві жителі спочатку чули "бавовна", а потім відчули потужну вібрацію.

Російські ЗМІ вже підтвердили, що вибух стався на нафтопереробному заводі в Ангарську, який є найбільшим НПЗ у східному Сибіру. Вогонь охопив 2 тисячі 500 квадратних метрів.

Відомо, що в результаті пожежі на НПЗ загинули двоє. Також є постраждалі. Причиною вибуху в РФ назвали "загазованість систем технологічної установки".

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Російські правоохоронці вже порушили кримінальну справу. Однак в мережі жартують, що росіяни насправді знову "покурили в недозволеному місці".

До слова, зовсім недавно на цьому НПЗ вже була пожежа. 27 листопада там понад 100 осіб та 25 одиниць техніки боролися з вогнем близько 4 годин.

"Бавовна" в РФ: нові вибухи в російських містах

У Росії все частіше відбуваються "дивні" вибухи і пожежі. Так, нещодавно "знатно бабахнуло" в Брянській області, росіяни розповіли, що "прилетіло" до військової частини.

Крім цього в РФ спалахнула пожежа на території заводу, де виробляють двигуни для флоту. Вогонь поширився на 200 квадратних метрів.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вже прокоментував системні "самозаймання" на території РФ:

"І те, що у них там відбувається на Росії, повірте, воно буде тільки збільшуватися з кожним тижнем. І ті події, які там відбуваються, - я не можу сказати, хто до цього причетний - але, повірте, воно буде горіти і горіти, поки не згорить вся Москва, що обов'язково трапиться за наші з вами дні".

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