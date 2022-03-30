Першим про підсумки переговорів повідомив український лідер.

У середу, 30 березня, президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден провели телефонну розмову. Предметно обговорили кілька важливих тем.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Щойно завершив годинну розмову з президентом Байденом. Поділився оцінкою ситуації на полі бою та за столом перемовин. Говорили про конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу", - написав Зеленський.

Водночас у Білому домі повідомили, що Байден поговорив із Зеленським про поточну роботу США, їхніх союзників і партнерів щодо надання військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні. Сторони обговорили санкції проти Росії за агресію проти України.

"Лідери обговорили цілодобову роботу США над виконанням основних запитів України щодо надання оборонної допомоги, критичний вплив цієї зброї на конфлікт, а також постійні зусилля США із союзниками та партнерами щодо виявлення додаткових можливостей для надання допомоги. Крім того, президент Байден поінформував президента Зеленського, що США мають намір надати українському уряду 500 мільйонів доларів прямої бюджетної допомоги", - йдеться у релізі.

Лідери також обговорили додаткові санкції проти Росії та гуманітарну допомогу для України. Зеленський проінформував Байдена про стан переговорів України з Росією.

Раніше Байден заявив, що війна проти України є стратегічним провалом Росії. Президент США заявив, що російські сили в Україні зіткнулись з силою мужнього і жорсткого українського спротиву.

Крім того, Байден розповів, чого хотів домогтися Путін, розв'язавши війну проти України. Він зазначив, що історія довела важливість того, щоб США не залишалися осторонь під час конфліктів в Європі.

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