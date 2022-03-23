Очільник МЗС країни-окупанта зазначив, що цього протистояння намагаються уникнути.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що відправлення миротворців в Україну може призвести до прямого зіткнення між Росією та НАТО.

Відповідну заяву він зробив, виступаючи перед студентами Московського державного інституту міжнародних відносин, повідомляє "Європейська правда".

"Наші польські колеги вже заявили, що зараз буде саміт НАТО, треба направляти миротворців. Вони, сподіваюся, розуміють, про що йдеться. Це буде те саме пряме зіткнення російських і натівських збройних сил, якого всі не те що хотіли уникнути, а говорили, що ніколи не має відбутися у принципі", - сказав Лавров.

Нагадаємо, що минулого тижня Польща заявила, що в Україну слід відправити міжнародну миротворчу місію та надати їй засоби для захисту.

Водночас Угорщина виступила проти введення миротворців та створення безпольотної зони над Україною, оскільки це нібито може призвести до бойових дій у повітрі.

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