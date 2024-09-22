Росія дорого платить за будь-які успіхи на фронті.

Ексрадник держсекретаря США Метью Брайза вважає, що правитель РФ Володимир Путін шукає шляхи деескалації. На його думку, наразі ведуться переговори між Москвою та Києвом за посередництва Катару щодо припинення нападів на енергетичну інфраструктуру одне одного.

"На мою думку, Україні вкрай необхідно отримати дозвіл на використання далекобійних ракет ATACMS і Storm Shadow в глибині російської території. Нещодавня атака у Тверській області в місті Торопець ударом безпілотника спричинила величезні вибухи по всьому місту. Знищення складів балістичних ракет, планерних бомб та інших боєприпасів явно вплинуло на здатність Росії здійснювати атаки з застосуванням цієї зброї на територію України. Чи зможе Україна досягти подібного успіху з ракетами ATACMS і Storm Shadow, ще належить з'ясувати", - розповів дипломат в етері Еспресо.

За словами Брайзи, видається логічним, що оскільки ЗСУ змогли досягти значних результатів завдяки дронам, які легко збити, то балістичні та крилаті ракети дадуть змогу зробити більше та потенційно послабити здатність Росії продовжувати війну.

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"За даними британської військової розвідки з посиланням на український Генеральний штаб, Росія втрачає понад 1100 солдатів щодня вбитими або пораненими, а станом на сьогодні вона зазнала близько до 610 000 людських втрат. Такий рівень втрат є неприйнятним у довгостроковій перспективі. Хоча Путін може продовжувати кидати людей у бій, ці сили недостатньо кваліфіковані та недостатньо підготовлені. На сході України наступ на Покровськ має велике значення, і якщо Покровськ буде захоплено, це стане серйозним ударом по операціях України в регіоні", - додав він.

Попри це Брайза вважає малоймовірним, що Кремль зможе скористатися будь-якими проривами на сході через нестачу необхідного озброєння та людей. Навіть якщо Путін демонструє впевненість, на думку дипломата, малоймовірно що Росія здатна завершити війну на своїх умовах.

"У серпні в ЗМІ з'явилися припущення про переговори між Росією та Україною щодо припинення нападів на енергетичну інфраструктуру одна одної, ймовірно, за посередництва Катару. Я думаю, що ці переговори все ще тривають. Хоча Путін, можливо, не хоче, щоб виглядало так, ніби він поступається українському тиску після вторгнення України в Курськ. Однак той факт, що ці переговори тривають, свідчить про те, що Путін шукає шляхи деескалації, зважаючи на високу ціну, яку платить Росія, навіть якщо Путін і вдає, що готовий іти на будь-які жертви", - підсумував Брайза.

Війна в Україні - останні новини

DeepState повідомив, що Сили оборони відновили позиції біля Залізнянського Донецької області та просунулися біля Камишівки в Курській області РФ.

Сили оборони України продовжують вражати великі склади з боєприпасами на території Російської Федерації. Мета цих атак – зокрема, скоротити можливості окупантів атакувати цивільні обʼєкти в Україні. Російське командування "вже дало наказ на Донецькому напрямку починати економити боєприпаси".

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