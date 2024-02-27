За словами заступника командира бригади, тіла деяких полеглих не вдалося вивезти, оскільки вони були під завалами.

Третя штурмова бригада мала поетапний план відходу з позицій в Авдіївці. Деякі групи воїнів перебували в оточенні. Їм довоидилося прориватися.

Як розповів заступник командира Третьої штурмової Максим Жорін в інтерв'ю NV, військові у будь-яких діях розглядають найгірший сценарій. У тому числі, що, можливо, доведеться перегрупуватися або евакуюватися.

"На момент отримання наказу на перегрупування наші підрозділи вже мали поетапний план, як це здійснювати. Ті, хто був в оточенні, були змушені пробиватися, утримувати коридор і відходити, і також, утримувати коридор для інших підрозділів. Ті, хто були не в повному оточенні, відтягували свої сили, але все одно передові групи вели бої для того, щоб ворог не мав змоги влаштувати вогонь за нашими підрозділами, бо це б призвело до величезної катастрофи. Маючи власний досвід на інших напрямках, ми спланували це своїми силами, допомогли іншим підрозділам. Насамперед, витягуються всі поранені, забираються тіла, вивозиться техніка, озброєння, потім відводяться основні сили. І тільки після цього прямо в бою відтягуються передові групи, які весь цей час стримують ворога, щоб він не почав наздоганяти", - розповів Жорін.

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Військовий зауважив, що Третя штурмова не залишила абсолютно нічого окупантами в районі Коксохіму та північної околиці Авдіївки. Увесь особовий склад вдалося перегрупувати.

"Під час майже двох тижнів боїв в Авдіївці деяких із загиблих ми не змогли забрати. Але це стосується насамперед тих, хто був завалений у будинках. Здебільшого, після прильотів артилерії або КАБів. Тому що фізично було неможливо з-під бетону тоді діставати тіла. Коментувати інші підрозділи я не можу", - зазначив Жорін.

Авдіївка під контролем ворога

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого стало відомо, що Сили оборони вийшли з Авдіївки, щоб зайняти більш вигідні оборонні рубежі. Сьогодні, 26 лютого, стало відомом, що ЗСУ покинули селище Ласточкине, яке знаходилося за 6 км на захід від Авдіївки.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко спрогнозував, що вороги хочуть скористатися тим, що у наших захисників не вистачає боєприпасів, і захопити ще кілька населених пунктів під Авдіївкою.

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